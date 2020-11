Moins d'un demi pourcent du budget des soins de santé consacré à la vaccination

(Belga) Le coût des programmes de vaccination ne représente que 0,44 % du budget total des soins de santé en Belgique, ressort-il des résultats d'une étude présentés jeudi par le laboratoire MSD Belgique et le professeur Nicolas Dauby, infectiologue à l'hôpital Saint-Pierre.

En outre, ce coût resterait en dessous du pourcent (0,80 %) du budget des soins de santé si tous les vaccins enregistrés devaient être inclus dans les programmes de vaccination, fait remarquer le laboratoire. "Si chaque individu en Belgique était vacciné en respectant pleinement le calendrier de vaccination actuel, le coût total d'une immunisation à vie serait de 930 euros", selon MSD et le professeur Dauby, soit un coût bien à inférieur à une hospitalisation de quelques jours pour une méningite ou une pneumonie par exemple. "À l'heure où certaines maladies évitables reprennent vigueur et où les autorités cherchent des solutions pour une utilisation plus efficace des ressources de soins de santé, améliorer les programmes de vaccination et leur adhésion devrait être une priorité dans notre pays", concluent les experts. (Belga)