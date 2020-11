Le cabinet Verlinden planche sur une interdiction nationale des feux d'artifice

(Belga) Le cabinet de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) est en train de plancher sur une interdiction des feux d'artifice durant les fêtes de fin d'années à l'échelon national.

Le gouvernement des Pays-Bas a décidé la semaine dernière d'interdire tous les feux d'artifice durant la nuit du Nouvel An. Dans la foulée, les provinces d'Anvers et de Flandre occidentale ont pris une décision similaire. D'autres gouverneurs de province se sont alors tournés vers le gouvernement fédéral. Selon la porte-parole d'Annelies Verlinden, une interdiction au niveau national est bien sur la table. Une décision devrait intervenir au plus tôt la semaine prochaine. (Belga)