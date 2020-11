Record du nombre d'oiseaux bagués au Zwin

(Belga) Un nombre record d'oiseaux ont été bagués au Zwin, à Knokke-Heist, entre le 1er août et le 8 novembre, a annoncé jeudi la province de Flandre occidentale. Au total, ils étaient 8.053 à se faire mettre la bague à la patte. La période de baguage, opération qui s'inscrit dans le suivi de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, a été cette année un peu plus longue que d'habitude.

Cinquante-deux espèces ont été baguées: la majorité des volatiles étaient des fauvettes à tête noire, des roitelets huppés et des rouges-gorges. Plus exceptionnel, des rossignols calliope et des bruants à gorge blanche ont aussi été marqués, pour la deuxième fois seulement au Zwin.