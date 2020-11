Les États-Unis labellisent les exportations des colonies comme venant d'Israël

(Belga) Les États-Unis vont labelliser les exportations de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée comme provenant directement d'Israël, a indiqué Mike Pompeo, qui a effectué jeudi la première visite d'un secrétaire d'État dans l'une de ces implantations.

"Tous les producteurs dans les zones où Israël exerce son autorité (...) devront inscrire sur leurs produits "Israël", "Produit en Israël" ou "Fabriqué en Israël" lorsqu'ils exporteront aux États-Unis", a déclaré M. Pompeo dans un communiqué, après sa visite du vignoble de Psagot située dans une colonie. Les accords israélo-palestiniens d'Oslo dans les années 1990 avaient divisé la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, en trois zones -A, B et C. Les deux premières forment 40% du territoire et sont placées principalement sous contrôle palestinien. La Zone C (60%) se trouve sous contrôle militaire et civil israéliens mais avec l'idée d'un transfert prévu, et à définir, aux Palestiniens lors d'un accord de paix définitif, selon ces mêmes accords. Pour Israël, la "Zone C", où se situe l'essentiel de la vallée agricole du Jourdain et la totalité des colonies, ne peut être considérée comme un territoire "palestinien" mais "disputé", parce qu'aucun accord n'est encore intervenu pour sceller une paix définitive entre Palestiniens et Israéliens. La nouvelle approche américaine "reconnaît que les producteurs de la zone C opèrent sous le cadre administratif et juridique d'Israël et que leurs produits doivent être considérés comme tels", a dit M. Pompeo. Ce changement semble ainsi impliquer que les produits par exemple de fermiers palestiniens vivant en "Zone C" tomberont sous la coupe du label "Israël". Le chef de la diplomatie, qui fait une tournée d'adieu à l'État hébreu de mercredi à vendredi, a par ailleurs indiqué que les produits venant des zones A et B devront être labellisés de "Cisjordanie". Et ceux de la bande de Gaza comme étant de "Gaza". "Gaza et la Cisjordanie sont politiquement et administrativement (des territoires séparés) et doivent être considérés comme tel", a ajouté M. Pompeo, en référence à l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui siège en Cisjordanie, et au mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza, une enclave palestinienne sous blocus israélien. (Belga)