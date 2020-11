Se vacciner contre le coronavirus est "la meilleure porte de sortie": voici pourquoi d'après l'épidémiologiste Simon Dellicour

On l'a vu dans plusieurs enquêtes, de nombreux Belges hésitent à se faire vacciner. L'épidémiologiste Simon Dellicour a réagi face à ces réticences qu'il juge "interpellantes". Il était l'invité du RTL INFO 19 heures de ce jeudi: "A partir du moment où un vaccin est dit sûr et efficace, d'un point de vue strictement épidémiologique, c'est clairement la meilleure porte de sortie pour atteindre cette fameuse immunité collective dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. (….) Si on a un Belge sur deux qui hésite à se faire vacciner, on aura très difficile à atteindre une couverture vaccinale qui nous permettra d'avoir une circulation du virus excessivement réduite."

Un impact sur notre quotidien

L'épidémiologiste a insisté sur l'effet de la vaccination sur notre quotidien: "Le virus ne disparaîtra pas. Il faut se l'enlever de la tête. Mais on peut enlever le problème de santé publique. Enlever une circulation qui exerce une pression sur nos hôpitaux, qui nous oblige à se confiner quand la circulation recommence. Là est tout l'enjeu, arriver à un seuil: ce taux de reproduction sous la barre de '1'. Pas avec l'immunité naturelle mais avec des personnes qu'on enlève de la chaîne de transmission parce qu'elles sont vaccinées et protégées."

Par ailleurs, ce jeudi, le directeur du laboratoire allemand BioNTech, qui travaille avec l'Américain Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19, a estimé "possible" son autorisation et sa distribution d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis ou dans l'Union européenne.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 19 novembre ?

Vaccin de la société pharma Pfizer: 2,5 millions de Belges pourront être vaccinés, quand?