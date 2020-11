Le site d'information BuzzFeed acquiert son concurrent HuffPost

Le site d'information en ligne BuzzFeed va prendre le contrôle de son concurrent HuffPost, selon un communiqué publié jeudi, nouvelle étape de la consolidation du secteur de l'information gratuite en ligne.

La maison mère du HuffPost, le groupe de télécommunications Verizon, va prendre une participation minoritaire dans le nouvel ensemble constitué avec BuzzFeed, au terme d'une transaction dont les conditions financières n'ont pas été révélées.

En vertu d'un partenariat, BuzzFeed pourra aussi profiter des possibilités techniques et commerciales de Verizon pour se développer.

L'opération est un nouveau signe fort de la consolidation du secteur de l'information gratuite en ligne, qui connaît des difficultés depuis plusieurs années.

Construits sur la publicité, qui constituait jusqu'à récemment la presque totalité de leurs revenus, ces sites ont souffert de la concurrence des géants d'internet.

Selon le cabinet eMarketer, Google, Facebook et Amazon ont ainsi capté, en 2019, plus de 60% des revenus publicitaires en ligne.

BuzzFeed et HuffPost ont dû chacun recourir à des licenciements pour s'adapter à la nouvelle conjoncture.

Dès 2018, le co-fondateur de BuzzFeed, Jonah Peretti, avait déjà évoqué une fusion avec un ou plusieurs acteurs du marché.

Il avait mentionné Vice, Vox, Refinery29 et Group Nine, mais pas HuffPost, qu'il a également co-fondé en 2005.

En l'espace de quelques semaines, en septembre et octobre 2019, le marché avait connu une vague d'acquisitions.

Vice a acquis le site d'information dédié aux femmes Refinery29, pour un montant évalué à 400 millions de dollars par le New York Times, Vox le magazine New York et ses sites, tandis que Group Nine a racheté PopSugar.

Cette fois BuzzFeed met la main sur le HuffPost, qui avait été racheté par le groupe de médias AOL en 2011 (lui-même passé sous le giron de Verizon en 2015), pour 315 millions de dollars.

Créé en 2005, le Huffington Post, devenu le HuffPost en 2017, fut l'un des premiers "pure players" de l'information sur internet, un site sans publication physique, uniquement présent en ligne.

Il reste plus proche du site d'information d'un média traditionnel que BuzzFeed, qui est ostensiblement construit pour générer du trafic et alimenter les réseaux sociaux.

Aujourd'hui diversifié dans la vidéo, les jeux en ligne et les partenariats commerciaux, BuzzFeed possède une taille nettement supérieure à HuffPost.