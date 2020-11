Présidentielle américaine 2020 - Biden dénonce l'"incroyable irresponsabilité" de Trump

(Belga) Le président américain élu Joe Biden a dénoncé jeudi l'"incroyable irresponsabilité" de Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre.

L'actuel locataire de la Maison Blanche dénonce, sans la moindre preuve tangible, des fraudes massives dans plusieurs Etats et s'est lancé dans une guérilla judiciaire menée, dans une extrême confusion, par son avocat personnel Rudy Giuliani. "Je pense que (les Américains) sont les témoins d'une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie", a déclaré M. Biden depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. "Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne", a-t-il poursuivi. "Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux". Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain. Mais aux Etats-Unis, la Maison Blanche se joue au travers d'un système de grands électeurs attribués dans chaque Etat, et la victoire du démocrate est courte dans une poignée d'entre eux. Joe Biden continue lui de préparer son accession à la Maison Blanche, prévue le 20 janvier. Il a rencontré jeudi des gouverneurs pour discuter de la réponse à la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 250.000 morts aux Etats-Unis. Le président élu américain a par ailleurs affirmé qu'il n'imposerait pas de "confinement national". "Aucune circonstance ne pourrait justifier à mes yeux un confinement national total. Je pense que cela serait contre-productif. Car chaque région, chaque communauté, peut être différente." (Belga)