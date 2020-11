Après le succès de "Dynamite", les rois de la K-pop BTS sortent un nouvel album

Les stars de la K-pop BTS sortent vendredi un nouvel album, quelques mois après le succès historique et planétaire de "Dynamite", un tube entièrement en anglais.

En août, le "boys band" avait réussi la performance de devenir le premier groupe 100% sud-coréen à arriver en tête du classement de référence des ventes d'album aux Etats-Unis, le Billboard.

BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") génère des milliards de dollars de revenus pour l'économie sud-coréenne et en octobre, leur entrée à la Bourse sud-coréenne a été couronnée de succès.

La sortie mondiale de leur dernier opus, "BE", se fera de manière simultanée à 14H00 en Corée du Sud (05H00 GMT).

Ce nouvel album de huit titres, le cinquième en langue coréenne, est présenté comme "le plus +BTS-esque+ à ce jour", a déclaré le label de BTS, Big Hit Entertainment, dans un communiqué.

"BTS a connu une évolution fulgurante cette année, un exploit étonnant si l'on considère la manière dont ils ne cessent d'attirer de nouveaux fans au fil des ans", a souligné Jenna Gibson, chercheuse à l'Université de Chicago.

"Avant cette année, certaines personnes sceptiques considéraient peut-être encore que les BTS n'étaient qu'une mode, que leur essor allait prendre fin. Cette année a clairement mis fin à ces doutes", a-t-elle expliqué à l'AFP.

"Dynamite" est l'un des huit titres de l'album et le premier, "Life Goes On", entend délivrer un "message de guérison" face à la pandémie de nouveau coronavirus, a affirmé Big Hit.

"Notre objectif, avec la musique de +BE+, est que cela apporte un réconfort à beaucoup de personnes", a souligné vendredi Jiminn, l'un des membres du groupe, lors d'une conférence de presse. "Si beaucoup de personnes peuvent s'y identifier, je leur en serai vraiment reconnaissant".

Depuis leurs débuts en 2013, BTS fait partie des groupes phares de la scène musicale internationale, et l'an passé leurs concerts à Los Angeles, Paris et Londres se sont joués à guichets fermés.

Leurs paroles sont souvent socialement engagées - les thèmes sont notamment la compétition au sein de la société et les méfaits du consumérisme - et ils communiquent constamment avec leurs fans, aussi bien dans leur pays qu'à l'étranger, via les réseaux sociaux.

Sur Twitter, ils sont suivis par quelque 30,7 millions de personnes.

Le groupe doit jouer dimanche "Dynamite" et "Life Goes On" à l'occasion de la cérémonie des Music Awards à Los Angeles.