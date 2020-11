Les nuages domineront le week-end

(Belga) Le temps sera sec et généralement peu nuageux vendredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel redeviendra ensuite plus nuageux sur l'ouest du pays avec un peu plus de voiles d'altitude ailleurs. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 3 degrés sur les Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir, le ciel sera très nuageux sur l'ouest du pays, tandis que l'est et le centre du pays bénéficieront encore de larges éclaircies. Durant la nuit, le ciel deviendra graduellement très nuageux dans toutes les régions et quelques faibles pluies ou bruines pourront se produire, surtout au littoral et dans le nord du pays. Les minima seront atteints en soirée ou début de nuit, avec des valeurs de -2 degrés dans l'extrême est et sud-est du pays, autour de 3 à 4 dans le centre du pays et 6 degrés le long du littoral. Samedi, le ciel restera souvent très nuageux. Surtout dans l'après-midi, quelques éclaircies pourront se produire par endroits. Il fera un peu plus doux avec des maxima entre 5 degrés en Haute Ardenne et 13 degrés au littoral. Le vent sera modéré et en bord de mer, parfois assez fort de sud-ouest. Dimanche, la nébulosité sera abondante avec progressivement quelques faibles pluies depuis le nord-ouest. L'extrême sud-est du pays pourrait échapper aux précipitations. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés à la mer. (Belga)