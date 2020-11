Berchem-Sainte-Agathe: les pompiers combattent deux incendies sur un ancien site industriel

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, vendredi matin vers 08h20 puis à nouveau vers 12h15, pour deux incendies en deux endroits distincts sur un ancien site industriel. Il s'agit d'une ancienne menuiserie avec plusieurs entrées, rue de la Technologie à Berchem-Sainte-Agathe, a indiqué à l'issue de la seconde intervention Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.



© SIAMU

"Il n'y avait plus personne sur place, malgré les nombreux indices qui confirment une présence humaine", a expliqué Walter Derieuw après le premier incident. "Il s'agissait d'un incendie pleinement développé". L'origine du sinistre est, d'après les premiers éléments, accidentelle. Ce sont 21 soldats du feu qui étaient à pied d'oeuvre pour combattre l'incendie. Deux autopompes et deux auto-échelles ont également été envoyées sur place. Le SMUR de l'Hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et la police de la zone Bruxelles-Ouest étaient aussi présents. Les pompiers ont quitté les lieux vers 10h30.



© SIAMU

La seconde intervention s'est terminée peu avant 14h00. Le feu s'est déclaré dans une autre partie du site. L'origine accidentelle ou volontaire de l'incendie reste à déterminer. Le lieu contenait différents encombrants. L'intérieur du petit bâtiment en briques, étendu sur un seul niveau, a complètement brûlé. Le toit a été touché.



© SIAMU

