Coronavirus en Belgique: quelle est la situation actuelle dans les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles?

Il y a une légère diminution du nombre de cas par 1.000 résidents dans les maisons de repos par rapport à la semaine précédente, alors que nous constatons une légère augmentation en Flandre, a indiqué ce vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 lors de la conférence de presse du Centre de crise.

"Du 11 au 17 novembre, on a eu en Wallonie un taux de 45 pour 1.000 résidents, avec 48 la semaine précédente, et 19 à Bruxelles comparé aux 25 de la semaine qui a précédé", a précisé Yves Van Laethem.

Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR/MRS) où il y a eu au moins un cas, les chiffres sont très proches dans les trois régions cette semaine-ci par rapport à la semaine précédente, selon le porte-parole. "En l'occurrence pour cette semaine-ci, elles sont 42% en Flandre, 63% en Wallonie et 50% à Bruxelles."

Concernant la présence de clusters, c'est-à-dire la présence d'au moins 10 cas, il y a une stabilisation de la situation dans les trois régions du pays avec 19% des MR/MRS concernées en Flandre, 28% en Wallonie et 15% à Bruxelles.

En Wallonie, l'Aviq, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, dénombre, selon les chiffres consolidés au 19 novembre, 6.530 cas confirmés parmi les résidents des 1.214 centres d'hébergements, dont 602 MR/MRS, et 210 clusters - à savoir au moins 10 cas possibles ou confirmés - (50 pour le secteur du handicap, 6 en santé mentale et 154 dans les établissements pour aînés).

A noter que 2.153 membres du personnel ont été écartés. Au total, 17 clusters ont été dénombrés dans le Brabant wallon, 109 en province de Hainaut, 51 dans la province de Liège, 10 dans celle de Luxembourg et 23 en province de Namur. Concernant plus spécifiquement les 602 MR/MRS touchées, l'Aviq y dénombre 154 clusters: 8 dans le Brabant wallon, 81 dans la province de Hainaut, 39 en province de Liège, 9 en province de Luxembourg et 17 dans la province de Namur. Au total, 5.144 cas confirmés ont été dénombrés parmi les résidents et 1.427 membres du personnel ont été écartés.

Environ 40.000 personnes travaillent dans les MR/MRS en Wallonie, tandis que 50.000 résidents y sont pris en charge.