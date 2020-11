Les vacances de Toussaint ont permis de réduire l'absentéisme dans les classes

(Belga) La décision d'allonger les dernières vacances de Toussaint a permis aux écoles de réduire l'absentéisme dans les classes, révèle samedi La Libre Belgique qui a sondé les différents réseaux.

Sur les 184 écoles (sur un total de 287) qui ont répondu au Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique), le taux d'absence est de 7,19% en moyenne dans l'enseignement libre ordinaire, et de 18,03% dans le spécialisé. On peut signaler aussi le retour des enseignants. Leur taux d'absentéisme est à présent limité à 1,2% pour cause de quarantaine, auquel s'ajoutent 2,4% pour d'autres raisons. Dans le réseau officiel des Villes et communes, les équipes sondées rapportent un absentéisme peu élevé dans le fondamental, d'environ 5% des élèves (+/- 10% dans le maternel et 2% en primaire). Au niveau du secondaire, même topo avec 5% d'absents. (Belga)