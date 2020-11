Dampremy: un homme victime de plusieurs coups de couteau

Un homme a été victime d'une tentative d'assassinat le 4 novembre dernier à Dampremy (Charleroi), a indiqué samedi le parquet de Charleroi, confirmant une information de l'Avenir et la DH. Trois hommes, qui contestent être impliqués dans les faits, ont comparu dernièrement devant la chambre du conseil de Charleroi. La victime a reçu plusieurs coups de couteau dans des régions non létales devant son domicile.



Un homme a été violemment agressé devant son domicile à Dampremy (Charleroi), le 4 novembre dernier. La victime a reçu plusieurs coups de couteau, notamment à la tête et aux épaules. "Mais il s'agissait de régions non létales. Il a rapidement pu sortir de l'hôpital", a précisé le parquet de Charleroi.

Trois hommes ont été récemment interpellés et inculpés de tentative d'assassinat. Ils nient les faits. La victime a été agressée à la suite d'un règlement de comptes. "L'homme touché par les coups de couteau a collaboré en témoignant dans un autre dossier de tirs qui a eu lieu en août dernier à Gilly (Charleroi)."

Le 20 août dernier, un tireur avait visé un homme assis en terrasse devant un café à la rue du Calvaire dans le quartier des quatre bras à Gilly (Charleroi) avant d'être victime de coups par la personne ciblée par les tirs. Les trois suspects ont comparu pour la première fois devant la chambre du conseil de Charleroi, qui a confirmé la détention préventive du trio pour un mois supplémentaire.

