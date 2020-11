"Vous n'auriez pas de vaccin si je n'étais pas là": Donald Trump affirme qu'il a joué un rôle clef dans l'élaboration du vaccin anti-covid

Hier soir, le président des États-Unis Donald Trump a donné une conférence de presse pour informer sa population de la campagne de vaccination à venir. Depuis les annonces des groupes pharmaceutiques Pfizer et Moderna sur l'efficacité de leurs vaccins, la cadence s'accélère dans de nombreux pays. Le gouvernement de Donald Trump prévoit déjà de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis 25 à 30 millions par mois.

Vous n'auriez pas de vaccin si je n'étais pas là

Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour Donald Trump de se mettre en avant. "Vous n'auriez pas de vaccin, si je n'étais pas là, avant quatre ans de plus", assène d'emblée le président. "Parce que la FDA (agence américaine des médicaments, ndlr) n'aurait jamais été capable de faire ce qu'elle a fait, ce que je l'ai forcée à faire. Et Pfizer et d'autres ont même décidé de ne pas évaluer les résultats de leur vaccin, en d'autres termes de ne sortir un vaccin que juste après l'élection. C'est grâce à ce que j'ai fait avec les nations favorisées et ces autres éléments."

Les grandes entreprises pharmaceutiques étaient contre nous

Tout en exposant son plan de vaccination, Donald Trump a jeté quelques mots concernant les élections américaines, refusant toujours de reconnaître sa défaite."Les grandes sociétés pharmaceutiques ont dépensé des millions de dollars en publicité négative contre moi pendant la campagne", affirme le président sortant. "Que j'ai d'ailleurs gagnée. Nous allons le découvrir. Près de 74 millions de votes. Les grandes entreprises pharmaceutiques étaient contre nous, les médias et les grandes entreprises technologiques étaient contre nous. Il y a eu beaucoup de malhonnêteté contre nous."