Seine-Saint-Denis: la compagnie de police, au coeur d'un scandale, réorganisée en janvier

La compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis, dont les autorités avaient annoncé la dissolution après la mise au jour d'un vaste scandale, sera réorganisée le 1er janvier en étant désormais commandée depuis Paris, a indiqué samedi à l'AFP la préfecture de police de Paris.

Le "changement majeur" de cette nouvelle organisation est que la CSI 93 "va passer sous le commandement opérationnel du chef de la CSI 75", a détaillé la préfecture.

La compagnie de Seine-Saint-Denis est visée par une quinzaine d'enquêtes pour vol, violences, détention de drogue et faux en écriture publique. Quatre agents ont été mis en examen en juillet, ce qui avait conduit le préfet Didier Lallement à annoncer la "dissolution" de la compagnie.

Pour la préfecture, la réorganisation décidée s'apparente bien à une "dissolution" "au sens où les missions et l'organisation" de l'unité "vont complétement changer".

La réforme prévoit aussi que les CSI 75 et 93 "agissent dans un cadre plus interdépartemental qu'aujourd'hui", en particulier dans le nord de Paris où peut s'observer une "continuité de la délinquance" de part et d'autre du périphérique. Le "groupe de soutien opérationnel" (GSO) de la CSI 93 et celui de la CSI 75 seront également fusionnés pour former une unité de soutien opérationnelle commune.

Les quelque 150 agents de la CSI 93 resteront basés à Aulnay-sous-Bois.

Une "vingtaine" de policiers, dont les quatre mis en examen qui sont sous contrôle judiciaire et ont interdiction d'exercer, auront par ailleurs quitté la CSI à la fin de l'année. "Mais la majorité de ces vingt là ne sont pas mis en cause", a précisé la préfecture.

Les CSI sont des services de police agissant au niveau du département. Elles participent à la sécurisation des quartiers et peuvent également assurer des missions de maintien de l'ordre.