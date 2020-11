Golden Horse de Taïwan : "My missing Valentine" cinq fois primé

La comédie romantique "My missing Valentine", du metteur en scène taïwanais Chen Yu-hsun a été récompensé cinq fois samedi aux Golden Horse de Taïwan, obtenant notamment les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Chen Yu-hsun a également obtenu les prix des meilleurs effets spéciaux, du meilleur montage et du meilleur scénario original aux Golden Horse Awards, baptisés les "Oscars en langue chinoise".

L'actrice taïwanaise Chen Shu-fang, âgée de 81 ans, a remporté à la fois le prix du meilleur premier rôle féminin pour "Little Big Women" et celui du meilleur second rôle féminin pour "Dear Tenant".

Dans la catégorie du meilleur premier rôle masculin, le Taïwanais Mo Tzu-yi ("Dear Tenant") l'a emporté face à des rivaux comme le Singapourien Mark Lee ("Number 1") et le Hongkongais Lam Ka-tung ("Hand Rolled Cigarette").

Le réalisateur basé aux Etats-Unis Ang Lee et l'actrice américano-chinoise Bai Ling figuraient parmi les grandes stars de la soirée ayant arpenté le tapis rouge.

Contrairement à d'autres festivals qui ont dû être annulés ces derniers mois à cause la pandémie de Covid-19, le Festival des Golden Horse Awards de Taïwan a pu avoir lieu, l'île n'ayant officiellement enregistré à ce jour que sept morts et 611 cas de contamination.

Deux films primés vont sûrement déplaire à la Chine : le "meilleur documentaire", "Lost Course" de la Hongkongaise Jill Li, sur le village chinois de Wukan (sud) devenu un symbole de la lutte contre la corruption en 2011, ainsi que "Night is Young", le "meilleur court-métrage", de Kwok Zune sur l'expérience d'un chauffeur de taxi au cours des grandes manifestations contre la mainmise de Pékin en 2019 à Hong Kong.

"Etre récompensé d'un Golden Horse, c'est vraiment quelque chose pour un jeune réalisateur", a déclaré Jill Li pendant la cérémonie.