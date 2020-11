Un ferry s'échoue dans la Baltique avec 430 personnes à bord

(Belga) Un ferry de la compagnie finlandaise Viking Line s'est échoué samedi après-midi dans un archipel situé en mer Baltique entre la Suède et la Finlande et les 430 personnes à son bord devront passer la nuit à bord en attendant d'être évacuées, a-t-on appris auprès de l'armateur et des secours.

Le "Grace", qui reliait Stockholm au port finlandais de Turku, a touché la rive vers 14h15 locales (13h15 heure belge) pour une raison encore indéterminée peu avant une escale à Mariehamn, dans l'archipel autonome des îles Aland, ont expliqué les garde-côtes finlandais. Des vents violents soufflent actuellement dans le secteur et seraient à l'origine de l'accident. "Il n'y a pas de voie d'eau et aucune menace immédiate" pour les passagers, ont-ils précisé sur Twitter. A bord du navire de 218 mètres de long se trouvent 331 passagers et les 98 membres de l'équipage, a dit à l'AFP une porte-parole de la Viking Line. "Les passagers devront passer la nuit à bord et être débarqués (dimanche). La situation du navire est stable. Dimanche nous dirons aux passagers avec quel navire ils pourront rejoindre la Suède et la Finlande", a-t-elle précisé. Des plongeurs inspectent la coque et la façon dont le navire sera déséchoué dépendra de leurs conclusions. "La situation à bord est calme et un dîner est actuellement servi", a indiqué Viking Line à l'AFP vers 18h00 (heure belge). Du fait de l'avis de tempête, la compagnie avait annulé la traversée d'un ferry plus petit mais jugé que le "Grace" était suffisamment grand pour affronter le mauvais temps. En septembre, un autre ferry de la Viking Line, l'Amorella, s'était échoué dans ces mêmes îles Aaland et les passagers avaient dû être évacués. (Belga)