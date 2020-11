Coronavirus - Opération massive de tests à Burgos, la ville la plus frappée d'Espagne

(Belga) Une opération massive de tests a commencé samedi à Burgos (nord) pour tenter de freiner la pandémie dans la ville espagnole la plus frappée par le fléau, a constaté un photographe de l'AFP.

Ses habitants se sont présentés nombreux malgré le froid tout au long de la journée dans la salle de sports où l'opération avait lieu, même si les files d'attente n'ont jamais été très longues. Le but de l'opération est d'avoir testé 25% des 175.000 habitants de Burgos en une semaine. "Chaque fois que nous repérons un cas, cela veut dire qu'on évite cinq à sept cas positifs ou peut-être davantage au bout d'une semaine", a expliqué à la presse Mónica Chicote, une responsable de l'opération. Avec 1.750 cas pour 100.000 habitants en 14 jours, contre 419 en moyenne en Espagne, Burgos est la ville la plus durement frappée du pays malgré les nombreuses restrictions en cours dont la fermeture des bars et des restaurants et l'interdiction de se réunir à plus de trois personnes. L'Espagne, où un couvre-feu est en vigueur depuis fin octobre, à l'exception de l'archipel des Canaries, en Méditerranée, a enregistré plus de 42.000 morts et 1,5 million de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. (Belga)