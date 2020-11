Sophie Quoilin, médecin à Sciensiano, parle des fêtes de Noël: "Pas comme d'habitude" (vidéo)

Sophie Quoilin, médecin épidémiologiste à l'Institut scientifique de santé publique (Sciensiano), a parlé des fêtes de Noël sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). Selon elle, elles n'auront pas la même forme que d'habitude.

Quelle magie entourera Noël cette année? Pourrons-nous passer les fêtes en famille ou faut-il d'ores et déjà oublier?

"Je n'en sais rien. Même si nous donnons des avis épidémiologiques aux autorités, la décision des mesure est de leur compétence", a indiqué de son côté Sophie Quoilin, médecin épidémiologiste à l'Institut scientifique de santé publique (Sciensiano), sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Ce dont j'ai la conviction, c'est que nous n'aurons pas un Noël comme nous avons l'habitude de faire. Je ne pense pas que la situation épidémiologique d'ici un mois permettra aux autorités de prendre la décision de dire 'faites comme d'habitude'. Il y aura certainement des conditions à cette fête de Noël. Mais si la courbe et les indicateurs continuent d'aller vers la baisse, au plus ils iront vers la baisse et au plus nous serons dans une situation stabilisée avec un minimum de circulation du virus, au plus on aura une chance d'avoir la possibilité d'avoir une fête de Noël mais probablement pas la même que d'habitude. Je ne ferme donc pas la porte, j'ai vraiment envie qu'on y arrive mais pour ça, il faut vraiment qu'on continue à appliquer les mesures de la manière la plus efficace possible".

