Les indépendants en difficulté ont leur ligne d'écoute en Wallonie: "Appelez-nous, on est là"

Une ligne d'écoute téléphonique a été mise en place pour les entrepreneurs en détresse face à la crise du coronavirus. Lancée le 15 juillet dernier, elle a déjà reçu l'appel d'une centaine de personnes.

Depuis le 15 juillet, une ligne d'écoute téléphonique est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, pour les indépendants. Il s'agit du projet APESA Wallonie (Aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance). Deux psychologues sont en charge du projet, notamment Margaux Carlier, qui était invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "On a voulu se spécialiser dans les indépendants parce qu'on a entendu la détresse. On a entendu aussi qu'il y avait plus ou moins 30% des appels des lignes classiques qui abordaient des thématiques spécifiques aux indépendants. En réaction à cette situation, on a vraiment voulu offrir une aide plus particulière à ce public-cible. Le dispositif a été lancé le 15 juillet, c'est encore une ligne qui est très jeune. Mais on est en contact avec plus de 600 structures pour établir des partenariats pour nous faire connaitre, pouvoir aller au plus proche de l'indépendant et pouvoir lui offrir des solutions."

127 indépendants pris en charge

En effet, cette ligne n'est pas encore assez connue. Plusieurs raisons l'explique, selon la psychologue. "La visibilité et la casquette d'aide et de prévention au suicide est une thématique qui est très compliquée à promouvoir. Mais on remarque également chez les indépendants qu'ils ont du mal à faire cette demande d'aide. Les personnes qui font le pas de venir chez nous, on se rend compte qu'ils sont déjà dans des détresses énormes. On se demande donc pourquoi ils ne le font pas plus tôt. On est là, il y a des choses mises en place, il y a des structures."

Depuis le 15 juillet, 127 indépendants ont été pris en charge par les psychologues. Margaux Carlier appelle les entrepreneurs à les contacter en cas de difficulté. "Appelez-nous, on est là. Et au-delà de l'écoute et de la bienveillance qu'on peut vous apporter, on peut aussi réorienter vers des partenaires de qualité."

Le numéro de cette ligne est le 0800/300.25.

