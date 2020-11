Sous respirateur à cause du coronavirus, Emily donne naissance à son fils: "Je me suis réveillée et j'avais un bébé" (vidéo)

Emily Brown, habitante du Tennessee, a été admise à l'hôpital suite à de sérieuses complications dues au Covid-19. Enceinte, elle a accouché alors qu'elle était sous respirateur.

"Quand je me suis réveillée, je pensais que j'étais à l'hôpital depuis deux jours et j'avais un bébé", confie Emily Brown. Cette Américaine, habitante du Tennesse, a été admise à l'hôpital suite à de sérieuses complications dues au Covid-19. Elle était alors enceinte de 31 semaines. Ses symptômes étaient tellement sévères qu'elle avait des difficultés à respirer.

Placée sous respirateur, elle a donné naissance à son enfant le deuxième jour. Tucker Brown a passé 6 semaines à l'hôpital, nourri via une sonde. Heureusement, il était négatif au Covid-19.

"Je prenais le Covid à la légère"

Les médecins ont prévenu la famille d'Emily qu'il y avait des chances qu'elle ne se réveille pas. Selon eux, sa guérison et la naissance de Tucker relèvent du miracle. De son côté, Emily a pris conscience de la dangerosité du virus. "Je prenais le Covid à la légère. Je m'en fichais de porter un masque, je trouvais ça stupide. Eh bien non, le Covid est réel." Elle appelle désormais tout le monde à porter un masque. "Portez un masque. Je n'aime pas ça non plus, ce n'est pas agréable d'avoir cette chose sur votre visage mais c'est bien mieux que d'être sous respirateur à l'hôpital avec votre famille qui se demande si vous allez vous en sortir ou non."

