Réouverture de la frontière en Australie: les voyageurs accueillis par des maître nageurs et des drag queens

La frontière intérieure séparant les deux Etats les plus peuplés d'Australie, le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, est à nouveau ouverte depuis lundi, après une fermeture inédite de 138 jours pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Pour la première fois depuis le 8 juillet, les résidents du Victoria, où un rebond épidémique a forcé un reconfinement drastique de 112 jours durant l'hiver australien, et de Nouvelle Galles du Sud peuvent à nouveau circuler entre les deux Etats sans se soumettre à une quarantaine. Les médias locaux ont mis sur le devant de la scène des festivités organisées pour l'occasion, comme des DJ accueillant les premiers véhicules à 00h01 dans les villes frontalières, ou des drag queens et maitres nageurs en maillot postés dans les aéroports de Melbourne et Sydney à l'arrivée des premiers passagers.

Avant la crise sanitaire du coronavirus, la liaison aérienne entre ces deux métropoles, les plus grandes villes d'Australie, était la plus fréquentée au monde. Le pays de 25 millions d'habitants a enregistré 27.800 cas de coronavirus depuis le début de l'année, soit nettement moins que les pays les plus développés. 907 personnes ont perdu la vie, dont pas moins de 819 au Victoria seul.

