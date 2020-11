Bruxelles va acheter des terres agricoles dans les deux Brabants

(Belga) La région bruxelloise va acheter, "dans les mois et les années à venir", des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et de favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir une partie de la population bruxelloise, a indiqué le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo), lundi matin sur LN24.

"La Région mettra ces terres agricoles à disposition d'agriculteurs dans le but de favoriser les circuits courts. Les discussions sont enclenchées", a assuré le ministre sans entrer davantage dans les détails de ce projet, notamment en termes de budget. Il n'a en tout cas pas manqué de faire réagir Alexia Bertrand, la cheffe de groupe du MR au parlement bruxellois. "Donc la région bruxelloise va acheter des terres en Brabant wallon et flamand pour nourrir les Bruxellois? On entre dans une économie planifiée? Dans la situation actuelle, ce n'est pas le rôle de l'État. La région doit d'abord gérer le peu d'argent qu'elle a pour remplir ses obligations de base (emploi, infrastructures)", a-t-elle ainsi écrit sur Twitter. (Belga)