La police prise pour cible par des jets de projectiles à Laeken: les auteurs ont pris la fuite

Des policiers ont été la cible de jets de projectiles dimanche en fin d'après-midi à la Cité Modèle à Laeken, a indiqué lundi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.



La police a été requise dimanche vers 17h15 pour prêter assistance à une ambulance se rendant en intervention urgente à la Cité Modèle. L'intervention concernait une personne qui ne répondait plus aux appels téléphoniques et n'avait plus été aperçue dans le quartier récemment. Pendant que les ambulanciers la soignaient dans son appartement, les policiers ont vu des jeunes aller dans l'ambulance. Craignant une tentative de vol, ils se sont approchés et ont alors été la cible de jets de projectiles. Ils ont demandé des renforts et une patrouille du service de la brigade canine a répondu à leur appel. A son arrivée sur place, cette dernière a été la cible d'une seconde salve de projectiles qui a endommagé le pare-brise d'un des véhicules de police.Les auteurs ont pris la fuite dans des directions diverses. Il n'y a pas eu d'interpellation. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les individus en cause.Il n'y a eu aucun blessé. La personne vue par les ambulanciers n'a pas dû être hospitalisée.

