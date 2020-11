Émeutes à Blankenberge: un des auteurs "particulièrement agressif" est toujours recherché

À la requête du juge d'instruction et du parquet de Flandre occidentale, division Bruges, la police demande de diffuser l'avis suivant : le samedi 08 août 2020, vers 17h20, à Blankenberge, des émeutes ont éclaté sur la plage. Le parquet cherche encore à identifier un des auteurs.

Alors que la Belgique subit une des journées les plus chaudes de l’été et que la plage est particulièrement fréquentée, des familles de touristes et des baigneurs se retrouvent soudainement au milieu d’une bagarre.

Cette bagarre, engendrée par un groupe de jeunes adultes, prend rapidement une allure d’émeutes. Les sauveteurs, les civils et les policiers deviennent alors la cible de ces jeunes excités, lançant tout ce qu’ils trouvent à leur disposition: sable, chaises, transats, parasols et jouets laissés à l’abandon.

A ce jour, de nombreux auteurs et provocateurs ont été arrêtés et interrogés, toutefois les enquêteurs cherchent encore à identifier un des auteurs, particulièrement agressif, qui s’en est pris à l’intégrité physique de civils et de sauveteurs.

Il s’agit d’un jeune homme de corpulence robuste. Il a la peau mate, les yeux foncés et d’épais sourcils. Il est âgé d’environ 25 ans, mesure approximativement 1m70. Il est de corpulence moyenne et a les cheveux foncés courts et bouclés. Le jour des faits, il portait un short de bain de couleur orange.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous savez où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police, via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

