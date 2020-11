Le gouvernement flamand dégage 577 millions pour le secteur des soins

(Belga) Le gouvernement flamand dégagera chaque année, à partir du 1er janvier, 577 millions d'euros supplémentaires pour le secteur des soins, a annoncé mardi le ministre-président Jan Jambon après la conclusion d'un accord durant la nuit avec les partenaires sociaux. Cet accord s'appliquera de 2021 à 2025.

De cette somme, 412 millions serviront à l'augmentation du pouvoir d'achat des soignants d'en moyenne 6% et 165 millions à des mesures de diminution de la charge de travail. Sont concernés: les travailleurs des centres de soins résidentiels, des centres de santé mentale, des centres de revalidation, les équipes d'accompagnement en soins palliatifs, etc. "Ce montant vient en plus des politiques déjà décidées dans le secteur du bien-être et pour lesquelles, en vitesse de croisière, 562 millions sont investis dans une capacité accrue et des places supplémentaires", a expliqué M. Jambon. "Au total, le gouvernement flamand consacre chaque année 1,1 milliard en plus pour le secteur des soins et du bien-être", a-t-il ajouté. (Belga)