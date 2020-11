Gilkinet veut créer une plateforme de discussion, d'information et d'échange

(Belga) Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) veut créer une plateforme de discussion, d'information et d'échange. Celle-ci formulera des propositions visant à résoudre la problématique des nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles-National, est-il indiqué dans sa note d'orientation politique présentée mardi en commission de la Chambre.

"Trop longtemps ce dossier a été le théâtre de guerres de tranchées", a déclaré Georges Gilkinet en commission, appelant à la tenue d'un "débat serein". "J'espère sincèrement que chacun y contribuera au lieu de renvoyer les problèmes chez son voisin, comme c'est le cas depuis de trop nombreuses années." La plateforme rassemblera l'ensemble des parties prenantes : fédéral, Régions, représentants du secteur, riverains, etc. Les conclusions de ses travaux "devront permettre d'identifier les améliorations qui pourraient être mises en œuvre tant rapidement (quick wins), afin d'offrir au plus vite aux citoyens des premières avancées, qu'à moyen et long terme afin d'atteindre, enfin, la stabilité requise et demandée par l'ensemble des acteurs concernés par le dossier aérien", précise la note. Le ministre ajoute que "toute solution devra s'appuyer sur une étude d'incidence complète et acceptée par toutes les parties prenantes" tout en "revisitant" les études déjà produites sur le sujet. À propos du secteur aérien, Georges Gilkinet s'est par ailleurs montré favorable à la révision de l'exonération actuelle de taxe sur le kérosène afin de décourager les "sauts de puce".