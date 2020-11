Le frelon asiatique est de plus en plus présent en Belgique, son éradication semble impossible

Il va falloir apprendre à cohabiter avec le frelon asiatique. C'est la conclusion de la ministre wallone de l'Environnement confirmée par les experts. Cette espèce est de plus en plus présente chez nous. Elle est même devenue aujourd'hui quasi-impossible à éradiquer. C'est une mauvaise nouvelle pour les apiculteurs.

Depuis quelques jours, avec la chute des feuilles, les signalements de nids de frelons asiatiques se multiplient. En 3 semaines, le centre wallon de recherches agronomique est intervenus plus de 50 fois sur des nids de frelons asiatiques. "C'est année-ci, on a des nids qui font plus d'un mètre de haut et 70 cm de diamètre. Ils sont beaucoup plus gros que ceux des trois dernières années, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on se dit que si les nids sont gros, il y a beaucoup de productions des jeunes fondatrices. Il risque d'y avoir beaucoup de nouveaux nids au printemps prochain", nous explique Michel De Proft, directeur scientifique du centre.

Pour ce spécialiste, il va désormais falloir cohabiter avec le frelon asiatique. Importé accidentellement de Chine en 2004, l'insecte se reproduit chez nous de manière exponentielle depuis 4 ans.

Nos abeilles n'ont pas évolué avec ce frelon

Son éradication est-elle possible? "Ces insectes se déplacent beaucoup. Une jeune fondatrice peut fonder un nouveau à 60, 80 km du nid dont elle est issue. Avec un insecte aussi efficace, je ne sais pas comment on pourrait en sortir. Éradiquer ça veut dire qu'il faut supprimer jusqu'au dernier, on y arrivera jamais", souligne le directeur.

À l'avenir, il faudra se contenter de détruire l'espèce là où elle cause le plus de dégâts, soit aux abords des ruchers. "Nos abeilles n'ont pas évolué avec ce frelon. Elles ne le connaissent pas bien et se défendent mal. Alors que les abeilles chinoises ont co-évolué avec ce frelon, le connaissent bien et le tiennent en respect", précise Michel De Proft.

Cette année, le centre wallon de recherche agronomique a procédé à 113 interventions sur ce type de nids. C'est quatre fois plus que l'an dernier.

