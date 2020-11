Un couple retrouvé mort dans une habitation dans le Limbourg: une enquête est en cours

Une enquête a été ouverte après la découverte des corps d'un couple de sexagénaires dans une habitation de Grote-Spouwen près de Bilzen dans le Limbourg. Un des fils du couple a fait la macabre découverte mardi matin.



Une équipe de légistes a été dépêchée pour enquêter sur le décès du couple. Il n'y avait aucune preuve d'intention malveillante ou d'éléments pouvant indiquer un acte de désespoir. Du personnel technique et scientifique de la police fédérale mènent aussi l'enquête. Le fils avait déjà tenté de contacter ses parents par téléphone lundi soir, mais il n'avait reçu aucune réponse.

Mardi, il a fait une autre tentative de prendre contact avec eux sans succès. Il s'est ensuite rendu au domicile parental mardi. Une autre hypothèse de recherche est une possible intoxication au CO, mais cela serait aussi peu probable. L'homme et la femme ont été retrouvés à deux endroits différents de la maison.

