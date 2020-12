Fin de la phase de vigilance renforcée en Wallonie

(Belga) La phase de vigilance renforcée a pris fin lundi à 09h00 sur les routes wallonnes en raison de l'amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques favorables pour les prochains jours, indique le Centre régional de crise de Wallonie du SPW.

La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route a été activée dimanche à 22h00. Des précipitations hivernales (chutes de neige) étaient prévues sur les provinces de Liège et Luxembourg. La vigilance a dès lors été renforcée et la situation sur le réseau routier wallon faisait l'objet d'un suivi régulier. Il est recommandé aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be). (Belga)