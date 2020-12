Une semaine au sec avant le retour de la pluie vendredi

(Belga) Lundi, le ciel sera très nuageux en matinée avec un risque de brumes et de brouillards, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques pluies tomberont sur le nord du pays avec un risque de neige fondante tandis qu'elles pourront être verglaçantes en Flandre occidentale dans un premier temps. Des chutes de neige se produiront encore temporairement sur le nord de l'Ardenne.

Le risque de routes glissantes sera également présent dans les provinces de Liège et du Luxembourg lundi matin, jusque 14h00. Excepté l'une ou l'autre averse hivernale isolée en Ardenne l'après-midi, le temps devrait généralement rester sec sur le sud du pays. Les maxima varieront entre 0° ou 1° en Ardenne et 5° le long du littoral. Le vent sera modéré de sud-ouest, revenant au sud l'après-midi. Lundi soir et la nuit prochaine, le temps sera sec avec un ciel d'abord très nuageux. Les éclaircies s'élargiront par la suite. Brumes et brouillards givrants se formeront par endroits. Les températures redescendront entre 0° et -3° avec formation de plaques de givre et de glace. Le vent sera faible et s'orientera entre l'est et le sud-est. De mardi à jeudi, le temps sera calme et généralement sec avec des maxima de 0° à 5°. Le gel nocturne sera répandu tandis qu'un redoux et le retour de la pluie est prévu à partir de vendredi. (Belga)