Sainte-Ode: Anne crée des prothèses auditives pour poupées afin d'aider les enfants malentendants (vidéo)

Une habitante de Sainte-Ode crée des prothèses auditives pour les poupées et les peluches. Son but ? Permettre aux enfants malentendants de s’identifier à leur doudou pour mieux accepter la situation.

Créer des prothèses auditives pour poupées et peluches, c’est le projet d’Anne, habitante de Sainte-Ode. L’assistante en audiologie récupère des postiches d’appareils auditifs, les customise et les envoie gratuitement aux parents d’enfants malentendants. "Pour un enfant, son meilleur ami, quand ce n’est pas son chien, c’est son doudou ou sa poupée. C’est vraiment son meilleur pote et je me suis dit que souvent, les meilleurs potes, on aime bien qu’ils nous ressemblent. Quand on s’associe avec quelqu’un, c’est souvent parce qu’il nous ressemble un petit peu. J’ai pensé que si le doudou ou la poupée de l’enfant lui ressemblait le plus possible, il allait se sentir beaucoup plus fort et se sentir moins seul."

Anne va bientôt offrir son 300e appareil auditif. Elle en a envoyé en Belgique, mais aussi au Luxembourg, en Suisse, en Espagne, au Canada et à La Réunion.

