Mont-Saint-Guibert: l’Axisparc agrandit ses parkings pour faire face à la demande

L’Axisparc de Mont-Saint-Guibert agrandit ses parkings. Le parc d’affaires privé doit faire face à une demande de plus en plus forte d’entreprises qui veulent s’y implanter. Une centaine de places vont donc être créées.

Le parc d’affaires privé l’Axisparc va augmenter l’un de ses parkings, qui passera de 42 à 139 places visiteurs via des modules carport dotés de panneaux solaires. "Ces places seront des parkings provisoires ou de courte durée, explique Charles Caprasse, porte-parole de l’Axisparc. Cela permettra un parking à la carte pour les visiteurs ou éventuellement les collaborateurs qui ne viennent plus peut-être qu’une ou deux fois par semaine. Donc à ce moment-là, il n’y a plus de nécessité d’avoir un parking attribué au mois."

Le parc d’affaires est saturé et le gestionnaire du site doit faire face à une demande de plus en plus forte d’entreprises qui souhaitant s’y implanter. De nouveaux bâtiments sont actuellement construits dans l’Axisparc. Au total, 18.000 mètres carré de bureaux supplémentaires sont prévus le long de la N25.

