Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin Pfizer/BioNTech: feu vert en vue aux Etats-Unis -

Le vaccin du duo américano-britannique Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 ne présente pas de risque de sécurité empêchant son autorisation dans les tous prochains jours, estiment les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un rapport publié mardi.

Le compte-rendu de la FDA confirme la très haute efficacité à 95% du vaccin, administré en deux doses espacées de trois semaines, et ce, quels que soient l'âge, le sexe et l'ethnicité. Les données suggèrent même que la première dose aide à prévenir le Covid-19, avec une efficacité entre les deux doses de 52%, même s'il ne s'agit pas de "conclusions définitives".

- Vaccin d'AstraZeneca validé par The Lancet -

Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford est devenu mardi le premier à voir ses résultats d'efficacité validés par une revue scientifique, The Lancet.

La publication de ces résultats, passés au crible par des scientifiques indépendants, confirme que ce vaccin est efficace à 70% en moyenne, conformément à ce qu'avait annoncé AstraZeneca le 23 novembre.

- Le Royaume-Uni lance la vaccination -

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental.

Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, près d'une semaine après le feu vert donné à son déploiement dans le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 61.500 morts.

- Record de décès à Saint-Petersbourg -

Saint-Petersbourg, la deuxième ville de Russie, a enregistré mardi un record de 86 décès quotidiens, les autorités prévenant que la cité était désormais à "un pas" d'un nouveau confinement.

Depuis le début de la pandémie, 5.947 personnes sont décédées du Covid-19 à Saint-Pétersbourg et 44.159 en Russie.

- La Californie renoue avec le confinement -

Plus de 20 millions de Californiens sont soumis à un nouveau confinement depuis lundi pour alléger la pression sur les hôpitaux confrontés à un troisième rebond de l'épidémie dans le sud de la région.

Pour sa part, la ville de New York a rouvert lundi les écoles élémentaires publiques, mais les autorités pourraient décider d'une nouvelle fermeture des salles de restaurants en raison d'une lente remontée de l'épidémie.

- Nouvelles restrictions à Hong Kong -

Face à une quatrième vague épidémique à Hong Kong, la cheffe de l'exécutif a annoncé mardi une série de nouvelles restrictions, comprenant notamment la fermeture des restaurants le soir, ainsi que la fermeture totale des salles de sport, des salons de beauté et de massage. Les fonctionnaires sont invités à travailler depuis chez eux.

- Plus de 1,54 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.545.320 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Quelque 67,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 283.746 décès pour 14.955.025 cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (177.317 décès), l'Inde (140.958), le Mexique (110.074) et le Royaume-Uni (61.434).

L'Europe a franchi mardi le cap des 20 millions de cas officiellement recensés. Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis et le Canada (15,4 millions de cas) et l’Amérique latine (13,6 millions).

