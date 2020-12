Vérif RTL info: peut-on comparer le Covid 19 avec le Sida en termes de vaccin?

La vaccination contre le Covid 19 est en route. Hier, le Royaume-Uni a vacciné les premiers patients, moins d'un an après l'apparition du Covid 19. Comment expliquer que le développement d'un vaccin a été si rapide, alors qu'en 40 ans, il n'existe toujours aucun vaccin contre le Sida? C'est La Vérif' RTL info

Cette image ci-dessous, partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, compare le Sida et le Covid 19 sur la recherche de vaccin. Il est vrai qu'après 40 ans, il n'existe toujours aucun vaccin contre le sida. C'est long, en comparaison avec le temps qu'il a fallu pour développer les vaccins contre le coronavirus. Mais la recherche de vaccin contre ces deux maladies ne peuvent pas être comparées. Certes, dans les deux cas, elles sont provoquées par un virus. Mais ces deux virus ne font pas partie de la même "famille'".

Il y a d'un coté un Coronavirus et de l'autre, un rétrovirus. De plus, le VIH s'attaque au système immunitaire, ce qui n'est pas le cas du coronavirus. Les chercheurs ont également découvert que le virus à l’origine du sida peut se cacher dans les cellules du système immunitaire pour échapper au traitement. Par ailleurs, le VIH mute beaucoup plus que le Coronavirus. Toutes ces caractéristiques du VIH compliquent fortement la création d'un vaccin.

Un vaccin contre le Covid 19 disponible très rapidement

La recherche pour un vaccin contre le Covid 19 est inédite, avec une mobilisation scientifique internationale, ce qui a permis d'accélérer les procédures des essais cliniques et la disponibilité rapide de différents vaccins avec un nombre de volontaires très important. Il y en a eu jusqu'à 30 000 pour Moderna, et 40 000 pour Pfizer. C'est 10 fois plus que pour les autres vaccins.

Quelle mobilisation pour un vaccin contre le Sida?

Durant ces 30 dernières années, de nombreux essais cliniques ont été menés sans aboutir à un résultat efficace. Actuellement, 3 essais cliniques pour le développement d'un vaccin sont en cours. L'immunologue Muriel Moser affirme qu'en 40 ans, nos connaissances sur le VIH se sont améliorées. Selon elle, l'avancée provoquée par la recherche d'un vaccin contre le coronavirus sera bénéfique aussi pour la recherche d'un vaccin contre le Sida et d'autres maladies.

