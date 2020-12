Vaccin contre le coronavirus: "Vous pouvez l'avoir ma place!" - Le personnel soignant doit-il se vacciner pour montrer l'exemple?

En Belgique, les premières vaccinations ne commenceront pas avant le mois de janvier. Mais déjà tout est fait pour nous convaincre de nous faire vacciner. Parce que oui, il y a des réticences quant à sa fiabilité et les risques encourus. Y compris parmi le personnel soignant dans les hôpitaux.

On l'appelle le personnel de première ligne car il est en contact régulier avec les patients. Dans les hôpitaux, les infirmiers et médecins recevront le vaccin dans les prochains jours. "Vous pouvez l'avoir ma place!", lance d'emblée Sophie, infirmière, quand on la félicite d'être parmi les premières à bénéficier du vaccin en Belgique. Sophie préfère attendre avant d'être vaccinée: "J'aimerai bien d'abord qu'il fasse ses preuves, qu'on ait du recul. Cela a été créé rapidement, sur une demande urgente. J'aimerai bien connaître des cas qui se font vacciner et voir comment ça se passe après: avant de moi-même m'investir et le faire." Réticence vis-à-vis des effets secondaires, crainte de la fiabilité d'un vaccin testé et pourtant efficace à 95%, les doutes sont nombreux. "Jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'obligation. C'est fortement conseillé mais pas obligé. Moi je compte attendre", ajoute Sophie.

Infirmier et médecins comme "ambassadeurs"

Si le débat est ouvert, la position du personnel médical reste délicate. Ne pas montrer l'exemple ou faire confiance à la science? Certaines infirmières ont déjà fait leur choix et elles veulent initier le mouvement. C'est le cas d'Aurélie, infirmière au CHU de Liège: "Pour protéger notre entourage, notre famille. Si on veut retrouver une vie sociale, je pense que c'est un geste indispensable." Même son de cloche pour Carine, également infirmière au CHU: "Je ne me mets pas en danger pour servir d'exemple et me sacrifier, je pense sincèrement que ce vaccin sera efficace et qu'il a une utilité."

Dès mercredi, le CHU de Liège lancera sa campagne de sensibilisation à la vaccination de son personnel. Louis Maraite, directeur de la communication au CHU de Liège, explique: "L'objectif n'est pas de vacciner dans un box de consultation. L'objectif est de demander aux médecins connus et ou aux infirmières connues de participer à la campagne, d'être des ambassadeurs de la vaccination." Selon les premières observations de l'associations belge des praticiens de l'art infirmier, 33% restent réticents à la vaccination dans les hôpitaux et les maisons de soins.

