Retour à la tradition et hommage aux soignants pour les Lyonnais privés de Fête des lumières

Privés de spectacles lumineux cette année pour cause de pandémie, les Lyonnais étaient appelés mardi soir à allumer à leurs fenêtres des milliers de lumignons, un retour à la tradition pour une édition 2020 de la Fête des Lumières très particulière dédiée aux soignants.

"Pour garder l’esprit de fête" et fêter "un 8 décembre authentique et solidaire", la mairie a appelé les habitants à vivre la soirée chez eux en posant comme chaque année des lumignons à leurs fenêtres, et à profiter d’une soirée en images.

Pour l'occasion, une "fresque de la solidarité lumineuse" composée de 20.000 lumignons formant le mot "merci" a été installée dans le théâtre antique de Lyon, où l'allumage a été quelque peu perturbé par la pluie et le vent mardi soir.

L'œuvre "est conçue comme un immense remerciement aux soignants et à tous les acteurs de la crise sanitaire actuelle", indique la mairie.

Présent pour inaugurer la fresque, le nouveau maire EELV de la Ville, Grégory Doucet, affirme que la "crise sanitaire nous conduit à revenir à l'essentiel de cette fête, au partage, à la célébration de la lumière certes, mais aussi de la solidarité".

A 21H00, des feux d'artifices non déclarés ont éclairé et résonné brièvement dans la capitale des Gaules en divers endroits de la presqu'île et de la colline de Fourvière, a constaté un journaliste de l'AFP.

Contactée, la préfecture du Rhône évoque la piste de "groupe de supporteurs de l'Olympique lyonnais" qui serait à l'origine de ces illuminations sauvages.

La Fête des Lumières tire son origine d'un hommage à la Vierge Marie que les Lyonnais ont l'habitude de célébrer en disposant des lumignons sur leurs balcons. Elle a évolué pour devenir un grand show où les façades des principaux monuments de la ville servent d'écran à des spectacles lumineux, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

Cette année, les projections étant annulées pour cause de situation sanitaire, seule la butte de Fourvière et la basilique du même nom seront éclairées.

Par ailleurs, l'opération caritative des "lumignons du cœur" a été maintenue, permettant aux Lyonnais d'acheter les fameux petits verres garnis d'une bougie au profit de l’association des Petits frères des pauvres.

Une plateforme en ligne a également été ouverte pour acheter des "lumignons virtuels" à relayer sur les réseaux sociaux.