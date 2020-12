La E411 fermée ce matin suite à un accident impliquant 2 camions

Un accident impliquant deux camions s'est produit vers 6h30 ce mercredi matin sur l'autoroute E411 en direction de Luxembourg, à hauteur de Wolkrange (Messancy, province de Luxembourg). L'autoroute a été fermée à la circulation vers le Grand-Duché durant près de quatre heures en direction du Grand-Duché.

La bande de gauche a pu être rouverte au trafic en milieu de matinée, a indiqué la porte-parole de la Sofico, Héloïse Winandy, vers 10h45. L'autoroute a été entièrement dégagée peu après midi.

L'un des deux camions transportait des "peintures et dérivés", d'après le site Inforoutes.be. Il apparaît toutefois que le produit n'a pas fuité du véhicule, comme on l'avait craint dans un premier temps.

L'accident a créé des embouteillages. Vers 07h50, on comptait 7 km de file entre Hachy (Habay) et Wolkrange. Une déviation a été mise en place via la sortie 31 "Arlon" et la N82 vers Virton puis direction Aubange. La police fédérale de la route a demandé aux usagers d'éviter le centre d'Arlon, "qui est totalement saturé".

Les pompiers ont dû procéder à l'absorption de carburant qui s'était répandu sur la chaussée.