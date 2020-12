Le médicament Vitrakvi, développé par Bayer, récompensé par le prix Galien 2019

(Belga) Les prix Galien 2019, organisés par le Journal du Médecin, ont été décernés mardi soir au médicament Vitrakvi, développé par Bayer, et aux docteurs Andy Chévigné et Martina Szpakowska, chercheurs luxembourgeois. Les prix ont été remis officiellement lors d'une cérémonie virtuelle par le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke.

Le prix des médicaments, qui récompense le remède le plus innovant de l'année 2019, a été décerné au Vitrakvi qui est indiqué en monothérapie pour "le traitement des patients atteints des tumeurs solides présentant une fusion du gène NTRK, une maladie (très) rare en oncologie", annonce le communiqué diffusé par le Journal du Médecin. Le prix de pharmacologie, qui récompense les travaux de pharmacologie clinique et/ou fondamentale d'un chercheur ou d'un groupe de chercheurs a été attribué aux docteurs Andy Chevigné et Martyna Szpakowska du Luxembourg Institute of Health pour leur recherche "Molecular pharmacology of atypical chemokine receptors and their ligands in health and disease". "Leurs travaux se concentrent sur l'étude des récepteurs atypiques de chimiokines (ACKRs). Ces récepteurs se lient à de petites cytokines capables d'induire la migration des cellules et ont récemment émergé comme des cibles thérapeutiques très intéressantes. (...) Ces recherches ont permis de mieux comprendre le mécanisme de reconnaissance des ACKRs, d'identifier de nouveaux ligands et de nouvelles fonctions pour ces récepteurs mais aussi de développer des outils et des modulateurs pharmacologiques afin de mieux étudier cette famille de récepteurs", explique le communiqué. Enfin, un prix est aussi dédié à un dispositif médical pouvant conduire à un meilleur traitement, le Medical Devices Award. Celui-ci revient au dispositif médical Rezüm par vapeur d'eau pour le traitement en hôpital de jour de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le dispositif est développé par Boston Scientific. Ces prix sont décernés depuis 38 ans et sont soutenus par pharma.be, Iqvia et beMedTech. (Belga)