Les mesures belges violent la liberté de culte: les laïcs critiquent vertement le Conseil d'Etat

L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ‘portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus interdit l'exercice collectif du culte, sauf dans trois cas strictement limités, a fait savoir mardi le Conseil d'Etat.

En conséquence, le Conseil d'État a ordonné, dans le cadre d'une demande en référé de membres de la communauté juive d'Anvers, que "l'État belge modifie ce régime, à tout le moins provisoirement, de sorte qu'une restriction éventuelle de l'exercice collectif du culte ne soit plus disproportionnée", a-t-il précisé.

Selon l'arrêt, cette modification doit intervenir au plus tard le 13 décembre 2020. L'arrêt considère qu'il est question d'une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l'autorité n'a même pas prévu la possibilité que l'exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment.

Concertation aujourd’hui entre Vincent Van Quickenborne et les représentants des cultes

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, compétent pour les cultes, organise ce mercredi à 14h00 une concertation avec les représentants des cultes reconnus afin de trouver "le juste équilibre entre la liberté de culte et la santé publique", a-t-il indiqué sur Twitter.

Le CAL appelle à s'opposer à la prise en compte d'intérêts particuliers

"Il y a lieu de s'opposer à la prise en compte d'intérêts particuliers au détriment du bien-être collectif", estime le Centre d'Action Laïque (CAL) mercredi dans un communiqué. Le CAL juge cet arrêt "interpellant". "Alors que cette juridiction a systématiquement rejeté tous les précédents recours introduits contre les mesures de confinement édictées par les autorités, à la veille d'une fête religieuse, le Conseil d'État retoque ici une mesure de santé publique édictée pour le bien de tous", relève-t-il. "Jamais le mouvement laïque n'a questionné ce qu'il considère comme une solidarité indispensable pour limiter les contaminations et endiguer la propagation du virus. (...) Nul ne nie le besoin de spiritualité qu'éprouvent de nombreuses personnes mais, outre le fait que vivre sa foi peut se faire individuellement, ce constat n'autorise personne à s'exonérer des efforts collectifs demandés à la société dans la lutte contre le virus."