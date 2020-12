Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Allemagne: Merkel pour de nouvelles restrictions -

Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas.

La chancelière a évoqué notamment la fermeture des magasins non alimentaires et des écoles. Le gouvernement fédéral et les dirigeants de régions doivent discuter avant Noël d'éventuelles mesures.

- "Deuxième vague"en Afrique du Sud -

L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain, fait désormais face à une "deuxième vague", a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé.

Zweli Mkhize a expliqué s'appuyer sur "les critères formulés par nos scientifiques", soulignant que le pays avait dépassé la barre des 6.000 nouveaux cas répertoriés par jour, avec 6.709 cas recensés sur les dernières 24 heures.

- France: déconfinement reporté ? -

Le Premier ministre français Jean Castex doit annoncer jeudi si le confinement pourra être levé ou non comme prévu le 15 décembre, posant la question de la réouverture des cinémas, salles de spectacles et musées.

Mardi, 13.713 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, plus du double du cap désigné par le président Emmanuel Macron.

Le gouvernement craint que la circulation du virus ne soit pas assez basse lors des fêtes de fin d'année, quand les réunions familiales vont se multiplier, au risque d'un redémarrage de l'épidémie.

Le Luxembourg, pays pays européen où le coronavirus circule le plus intensément, a pour sa part décidé mercredi de prolonger d'un mois, jusqu'au 15 janvier au moins, ses restrictions de rassemblements et d'interactions sociales.

- UE: l'Agence des médicaments victime de cyberattaque -

L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui délibère actuellement sur la délivrance d'autorisations à plusieurs vaccins contre le Covid-19, s'est dite mercredi victime d'une cyberattaque.

Basée à Amsterdam, l'AEM a indiqué que l'incident faisait l'objet d'une enquête, sans préciser quand l'attaque a eu lieu.

- Vaccin: le Canada donne son feu vert...-

Le Canada a annoncé avoir approuvé le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech, devenant ainsi le troisième pays après le Royaume-Uni et Bahreïn à donner son feu vert.

Les Emirats arabes unis ont eux approuvé le vaccin du Chinois Sinopharm, affirmant qu'il était efficace à 86% au regard des conclusions des analyses de phase III.

- ... mais Londres le déconseille si fortes allergies -

Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

- Lions positifs au Covid-19 mais saufs -

Quatre lions du zoo de Barcelone (Espagne) ont contracté le Covid-19 en novembre mais sont désormais rétablis.

Leurs soigneurs avaient repéré en novembre des "symptômes respiratoires légers" chez trois femelles de 16 ans et un mâle de 4 ans.

- Chine: dépistage massif à Chengdu -

Près d'un quart des habitants de Chengdu, une ville du sud de la Chine qui en compte un million, ont été soumis à un dépistage après la découverte de cas de Covid-19.

- Libertés et démocratie écornées -

Plus de six pays sur dix ont pris des mesures problématiques pour les droits humains ou le respect des règles démocratiques pour combattre la pandémie (43% dans les pays démocratiques, 90% dans les régimes autoritaires), déplore l'ONG International IDEA.

- Plus de 1,55 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.557.814 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Quelque 68,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 286.338 décès pour 15.172.602 cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (178.159 décès), l'Inde (141.360), le Mexique (110.874) et le Royaume-Uni (62.033).

