Le Brexit approche à grands pas: les institutions belges impactées se sont réunies ce mercredi

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se retrouvent mercredi à Bruxelles, à la veille d'un sommet européen des Vingt-Sept, pour tenter de débloquer les négociations post-Brexit.

Ce rendez-vous intervient à trois semaines d'une rupture possible entre Londres et l'Union européenne, après des mois de pourparlers sans grands progrès sur les sujets qui fâchent et la menace accrue d'un échec aux lourdes conséquences économiques.

Britanniques et Européens achoppent toujours sur les trois mêmes sujets depuis mars: l'accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et les garanties exigées par l'UE à Londres en matière de concurrence en échange d'un accès sans droits de douanes ni quotas au marché du continent.

Et en Belgique ?

Ce mercredi, justement, les différentes institutions belges concernées par le Brexit se réunissaient au Palais d'Egmont. Il y avait par exemple le chef des Douanes: le 1er janvier, ses services seront sur le qui-vive, tout comme ceux de la police fédérale et locale. Gouverneurs et autorités administratives au sens large ont présenté leur rapport à la ministre de l'Intérieur.

La principale inquiétude ? Le chaos sur les routes. "On a prévu de déplacer les camions à d'autres endroits, on a des parkings temporaires", nous a expliqué Annelies Verlinden (CD&V). 280 douaniers s'ajoutent aux effectifs habituels pour gérer la frontière entre la Belgique et la Grande-Bretagne, principalement au port de Zeebruges. La raison ? Des documents supplémentaires seront demandés et les marchandises seront contrôlées. Les polices belges et françaises travailleront ensemble, et feront des vérifications sur les routes. "On demande beaucoup à la police, et je leur en suis très reconnaissante. D'autant plus qu'à la frontière, on va aussi contrôler le respect des mesures corona", poursuit la ministre de l'Intérieur.

Pour les Belges qui veulent se rendre en Grande-Bretagne, la carte d'identité ou un passeport sera nécessaire. Pas de visa, par contre, sauf pour les séjours de plus de 6 mois.