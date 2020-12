Jean-Pierre Jouyet: "Je suis passé du statut de mentor de Macron à celui d’infréquentable en 24 h"

Jean-Pierre Jouyet était invité dans le RTL INFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé "L’envers du décor". Il parle des présidents français.

Durant de nombreuses années, Jean-Pierre Jouyet a côtoyé plusieurs présidents français. L’homme de 66 ans, qui a occupé des postes à hautes responsabilités durant 40 ans, a décidé de raconter ce qu’il a vécu auprès des dirigeants de l’Hexagone dans un livre intitulé "L’envers du décor".



Ce dernier a été secrétaire général de l’Élysée sous François Hollande, ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et se décrit comme le "mentor politique" d'Emmanuel Macron. "J’ai toujours eu envie, compte tenu de ma carrière diversifiée, d’expliquer aux Français ce qu’était le service de l’État. Et je remercie l’Etat de m’avoir donné des fonctions aussi variées et importantes, que je n’ai pas demandées", explique Jean-Pierre Jouyet, précisant que son livre n’est pas du tout un règlement de comptes.



L’homme, qui a rencontré Emmanuel Macron il y a 15 ans, raconte être passé du statut de son mentor politique à celui d’infréquentable en 24 heures. Il revient sur ce moment. "J’étais toujours secrétaire général de l’Elysée lorsqu’il (NDLR: Emmanuel Macron) s’est lancé dans une campagne électorale. Il ne souhaitait pas qu’il y ait un trop gros rapprochement entre ce qu’était François Hollande et le 'nouveau monde'. Et moi j’ai fait partie de l’ancien monde. Et je l’ai regretté sur le plan affectif et sentimental, car je suis un affectif", détaille Jean-Pierre Jouyet.

"Emmanuel Macron m’a envoyé un mot"



Dans son livre, l’homme critique "l’immobilisme agité" du président français actuel. Il l’estime ambitieux et parfois snob. L'ancien mentor partage son avis sur le bilan du président. "Emmanuel Macron a annoncé beaucoup de réformes, mais il y en a peu qui ont vu le jour jusqu’à présent", lance-t-il, avant de reconnaître que "jamais un président n’a eu autant de crises à gérer".

Emmanuel Macron l’a contacté suite à la parution de ce livre. "Il m’a envoyé un mot me disant que j’étais parfois un peu dur", dit-il.



Cependant, Jean-Pierre Jouyet est beaucoup plus tendre avec François Hollande, qu'il décrit comme un ami de longue date, presque "un frère". Il dit de lui que c’est un être d’exception.

