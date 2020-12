Coronavirus - La police déploiera des drones dans le Limbourg lors des fêtes de fin d'année

(Belga) La zone de police Carma (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen et Zutendaal) déploiera des drones pendant la période des fêtes de fin d'année pour s'assurer du respect de l'interdiction des feux d'artifice et des mesures sanitaires, selon une information communiquée mercredi par VTM Nieuws et confirmée auprès de Belga.

La zone de police Carma avait déjà fait usage de drones l'année passée pour détecter des feux d'artifice illégaux pendant la période des fêtes de fin d'année. Ces appareils avaient également été déployés au cours du printemps dernier pour surveiller le respect des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des caméras thermiques pourront par ailleurs être fixées sur les drones, permettant ainsi à la police de contrôler les personnes à l'extérieur. La police dispose également d'un drone équipé d'un mégaphone. Celui-ci devrait être employé pour s'adresser aux gens en cas d'incident. Ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires s'exposent à une amende de 250 euros. (Belga)