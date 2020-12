Wavre: le CPAS installe deux containers pour accueillir les sans-abri

Le CPAS de Wavre se dote de deux caissons provisoires pour répondre à l’urgence hivernale. Le Brabant wallon est la seule province du pays à ne pas disposer de structures d’accueil de nuit. Le CPAS de la commune a tenu à porter assistance à ses démunis, surtout en cette période de l’année.

La Défense a livré deux containers bruts. Le CPAS va les équiper d’un lit de camp, d’un chauffage d’appoint et d’une armoire pour ranger des effets personnels. Il y aura aussi du matériel pour animal de compagnie. "La personne sans-abri, si elle a son chien ou un animal de compagnie, pourra venir avec lui. On va prévoir une petite gamelle aussi parce que c’est très rare qu’un hébergement de nuit puisse accueillir les animaux. On voulait respecter ce choix des personnes de rester avec leur compagnon", explique Nathalie Sclavont, assistante sociale au CPAS de Wavre attachée au service logement.

Les SDF auront la possibilité de prendre des repas et des boissons chaudes fournis par les cuisines du home voisin. Des Cathy cabines seront également installées à proximité. Les containers seront accessibles sous conditions, seuls les SDF de Wavre y ont accès. Une mesure qui a pour but d’éviter un effet d’appel. Le CPAS, qui finance ces caissons, ne veut pas assumer seul la misère de la province.

Le CPAS a signé une convention avec la Défense pour pouvoir utiliser ces boxes cet hiver. Dès l’an prochain, le service social de la commune disposera de ses propres containers.