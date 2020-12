Facebook, Instagram et Messenger touchés par une mystérieuse panne

Depuis ce matin, une pluie de messages nous parvient à la rédaction de RTLinfo.be via notre bouton orange Alertez-nous nous faisant état de problèmes avec la messagerie Messenger. En fait, plusieurs applications des médias sociaux les plus populaires du monde sont concernés dont Facebook, Instagram et Messenger.

Selon le site de référence en matière de panne, Down Detector, les problèmes ont commencé vers 8 heures du matin et affectent principalement les utilisateurs de l'Europe, l'Europe de l'Ouest et du Royaume-Uni.

Bien que l'origine de cette panne reste incertaine, les internautes ont signalé différents problèmes: 80% ont déclaré ne pas recevoir de messages, tandis que 20% ne peuvent pas se connecter.

Un porte-parole de la société Facebook a déclaré au Daily Mirror: "Nous savons que certaines personnes ont des difficultés à envoyer des messages sur Messenger, Instagram et Workplace Chat. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible."

Sans surprise, plusieurs utilisateurs frustrés se sont tournés vers Twitter pour remettre en question ce qui se passe et évoquer cette panne.