Brexit: Boris Johnson avoue une "forte possibilité" de ne PAS trouver d'accord avec l'Europe

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé jeudi qu'il y avait "une forte possibilité" que les négociations avec l'Union européenne sur un vaste partenariat post-Brexit échouent.

"Il y a maintenant une forte possibilité que nous ayons une solution qui soit davantage comme la relation qu'a l'Australie avec l'UE", c'est-à-dire une absence d'accord, a déclaré le premier ministre britannique Boris Johnson aux télévisions de son royaume. Après avoir rencontré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Boris Johnson avait indiqué dans un communiqué commun avec cette dernière que Londres et Bruxelles se donnaient jusqu'à dimanche pour décider de la suite des évènements.

Soit il est possible de conclure un accord, avec sans doute un certain retard sur la fin de la période de transition (fin décembre), soit les négociations s'arrêtent là, et on s'oriente vers un "no deal" au 1er janvier, quand le Royaume-Uni cessera complètement de suivre les règles de l'UE et quittera le marché unique. Malgré les mois qui passent, les deux parties continuent de rapporter les mêmes désaccords, entre autres sur la manière d'assurer une concurrence équitable entre entreprises de part et d'autre de la Manche en cas d'accord de libre échange.

Boris Johnson ne cesse de mettre en avant les bienfaits d'une souveraineté retrouvée pour le Royaume-Uni, tandis que l'UE refuse d'ouvrir son marché unique sans garantie d'un socle commun à long terme de normes sociales, environnementales, etc. Face à l'inquiétude des Etats membres, la Commission européenne a proposé jeudi un ensemble de "mesures d'urgence", des règlements qui devraient tenter de limiter la casse au 1er janvier en assurant une continuité minimale dans les connexions aériennes et transports routiers, ainsi qu'une prolongation des accès réciproques des pêcheurs aux eaux de l'autre bord.