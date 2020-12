Incendie mortel dans le Brabant wallon ce vendredi matin: Malik, le dessinateur de Cupidon, est décédé

Une personne est décédée lors d'un incendie d'habitation survenu vendredi matin à Huppaye, dans l'entité de Ramillies, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Il s'agit de l'auteur de bande dessinée Malik, précise le bourgmestre Jean-Jacques Mathy, confirmant une information de L'Avenir.



Les pompiers brabançons des postes de Jodoigne et de Wavre ont été appelés à intervenir peu avant 6h30, vendredi matin, dans une maison isolée située le long de la rue de Fauconval. Le feu s'y est déclaré pour une raison qu'il reste encore à déterminer. Le corps sans vie d'un homme a été découvert dans le bâtiment sinistré.

Il s'est rapidement avéré que la victime est l'auteur de bande dessinée Malik, de son vrai nom William Tai. Né à Paris le 2 janvier 1948, il a vécu l'essentiel de sa jeunesse en Indochine avant de s'installer dans la commune brabançonne en 1986.

Il y vivait seul dans la maison qui a été la proie des flammes. Malik est le dessinateur et scénariste de plusieurs séries de bande dessinées comme Cupidon, dont il a signé les premiers albums avec Cauvin. Parmi ses autres œuvres figurent notamment Archie Cash, Blue Bird, Chiwawa ou encore Johnny Paraguay. Très présent dans les pages du journal hebdomadaire Spirou, Malik a collaboré avec différents éditeurs dont Dupuis, les Archers, Joker ou encore Noir Dessin Production.

Il a appris à dessiner chez les Jésuites

Petit-fils d'un ministre de Tchang Kaï-chek, William Tai, dit Malik, est né à Paris le 2 janvier 1948. Son enfance est vagabonde, entre l'Indochine, la France et la Belgique. À cheval sur les pays et les civilisations, il se forme autant dans la tradition culturelle chinoise qu'en lisant les romans d'Alexandre Dumas ou Moustache et Trottinette de Calvo. Mais son livre de chevet sera dans sa jeunesse les Souvenirs entomologiques de Fabre, précise les Éditions Dupuis dans un communiqué.



Jusqu'à l'âge de 14 ans, chez les Jésuites, à Bruxelles, il apprend à dessiner les saints du calendrier et les gamines de l'école d'à côté...



Cependant, il se rode déjà à la bande dessinée, réalise des illustrations pour Le Journal Tintin, dessine quelques histoires de "L'Oncle Paul" dans Le Journal Spirou. En 1971 débute sa collaboration avec Jean-Marie Brouyère qui donne naissance à deux univers musclés : la série "Archie Cash" et le diptyque "Blue Bird". Il prête également vie à d'autres héros : le gorille "Big Joe" dans le domaine humoristique, "Johnny Paraguay" et "Chiwana" en aventures réalistes.



Depuis 1987, il se consacrait essentiellement à l'humour avec l'angelot "Cupidon", jusqu’au tome 21 sur des scénarios de Raoul Cauvin, ensuite en solo.

Comme Cupidon, Malik avait plus d'une flèche dans son carquois, puisqu'il s'était occupé encore de relations intimes en adaptant en bande dessinée des "Chansons cochonnes" pour les éditions Top -Game de son ami Carpentier. Il avait également effectué en 1989 un bref retour au réalisme en adaptant le roman Les Colonnes du ciel de Bernard Clavel.

Une passion pour les araignées



Quand la bande dessinée lui en laissait le loisir, c'est à la peinture et surtout à sa passion la plus étrange que Malik aimait consacrer son temps : les araignées venimeuses et autres reptiles de redoutable réputation. Il prétendait avoir élevé les trois quarts des mygales de Belgique, et était très fier d'avoir réussi à faire se reproduire la célèbre Lycose de Narbonne, "l'araignée-loup", une tarentule chasseresse décrite par son cher Fabre...

"Nous garderons de Malik le souvenir d’un homme haut en couleurs, entier et guidé par ses passions", concluent les Éditions Dupuis.