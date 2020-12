Bonne nouvelle pour les chômeurs corona: une prime de fin d'année sera octroyée, découvrez les montants

L'ensemble des personnes contraintes au chômage temporaire corona pendant plus de deux mois recevront 10 euros de compensation quotidienne. Celle-ci s'ajoutera aux 70% de leur salaire plafonné et à la contribution de 5,63 euros de l'ONEM, a annoncé vendredi le ministre fédéral de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS). La prime sera accessible pour les travailleurs de tous les secteurs. Sans discrimination.

Dans un communiqué se réjouissant de cette prime, un syndicat expose plus concrètement le montant de la prime à laquelle le chômeur corona pourra s'attendre. Il s'agira d'"une prime de 150 euros pour toute personne ayant subi une période de chômage temporaire d’au moins 53 jours entre le 1er mars et le 30 novembre 2020. Cette prime est majorée de 10 € par jour de chômage temporaire au-delà de la période des 53 jours."

Pour un serveur dans le secteur Horeca, chef de ménage gagnant 2341,23 euros bruts par mois (en net 2.000,51 euros), qui a connu un chômage de 200 jours, la situation sera la suivante. Sans la prime, il reçoit une allocation de 1.784,12 euros (en net 1.516,50 euros). Avec la prime il reçoit 2.151,62 euros pour les 4 mois concernés (en net 1.831 euros). La prime s'élève donc à 1.480 euros (en net 1.258 euros).

Selon le ministre, 400.000 travailleurs ont été empêchés de travailler depuis deux mois ou plus.

La prime sera versée automatiquement par les organismes de paiement qui recevront sous peu les informations utiles de l’Onem. Les bénéficiaires la percevront avant la fin de l’année.