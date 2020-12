Faut-il nourrir les oiseaux durant l'hiver? Oui, mais pas n'importe comment (vidéo)

Alain Paquet, ornithologue et membre du département Études de Natagora était l'invité du RTL INFO Bienvenue ce vendredi. Avec lui, Alix Battard a abordé le nourrissage des oiseaux durant l'hiver.

Alix Battard: Faut-il donner donner à manger aux oiseaux ou pas ?

Alain Paquet: "Oui, bien sûr, il faut nourrir les oiseaux en hiver. C'est vraiment agréable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut en profiter, très égoïstement. C'est un véritable spectacle, un ravissement pour les yeux. Il y a même des études très sérieuses qui montrent que le contact, le lien avec la nature se fait entre autres dans les villes par le nourrissage des oiseaux."

C'est bon pour le moral le contact avec la nature...

"C'est très bon pour le moral de fait. Et le bien-être, le sentiment globale de satisfaction est d'autant plus élevé que le nombre d'espèces qui viennent à la mangeoire est élevé. Il y a un lien très direct entre le bien-être humain et la biodiversité."

Les oiseaux en ont-ils besoin ? Faut-il les nourrir maintenant ou tout au long de l'année ?

"En fait, les oiseaux n'en ont pas vraiment besoin. Ils sont naturellement adaptés depuis des millénaires à une restriction de nourriture et au froid. Mais on peut leur donner tout de même un gros coup de pouce pour le moment. Il faut comprendre que les passereaux ont une température corporelle de 40 à 43 degrés. Ce sont des animaux homéothermes comme nous, ils doivent maintenir ça. Et cette période est particulièrement cruciale vu qu'il fait très froid donc la consommation d'énergie est très grande et il y a une tension vu que c'est à ce moment-ci qu'il y a le moins de nourriture."

Que doit-on leur donner ?

"C'est très simple. Ce qu'ils préfèrent, c'est un mélange de graines et de l'eau toute l'année. Et éventuellement des fruits de temps en temps."

Et les boules de graisse que l'on voit souvent dans les magasins ?

"C'est une question scientifique qui est de plus en plus étudiée. En fait, les oiseaux n'ont pas besoin de lipides l'hiver, pas besoin de graisse, et encore moins au printemps. Il y a des études qui montrent qu'au printemps, les boules de graisse diminuent la fécondité des oiseaux. En hiver, on les donne donc uniquement par période de grand froid, de gel nocturne."

Ce n'est pas forcément recommandé ?

"Cela ne doit pas être une nourriture tout au long de l'hiver."

Et les arachides ?

"Les mélanges de graines les plus optimales, ce sont ceux avec du tournesol, du blé, de l'épeautre, même du maïs concassé, du froment. Les arachides, il y a un petit danger. Par temps doux et humide, elles dégagent des toxines très dangereuses pour les oiseaux. Et puis, c'est très gras."

Dans quoi met-on cette nourriture ?

"Il y a plusieurs types de mangeoires et les oiseaux ne sont pas très difficiles. L'essentiel, c'est qu'on n'arrive pas à constituer au sol des tapis de graines qui vont pourrir et qui transmettent les maladies."

Où met-on son abri ?

"Si on nourrit au sol, pas trop près des buisson pour les chats. Sinon, dans un buisson, sur un mur, il n'y a pas de problème."

